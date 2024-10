Vom Sarottlamaisäß zur Fideliskapelle

Der Fliegenpilz zählt wohl zu den bekanntesten und auffälligsten Pilzen und gehört zur Gattung der Wulstlinge. Mit seinem roten Hut, der meist mit weißen Punkten bedeckt ist, gilt er als Symbol für Märchen, Mythen und Glück. Aufgrund seiner charakteristischen Merkmale kann er kaum mit anderen Pilzen verwechselt werden. Trotz seines hübschen Äußeren ist der Fliegenpilz giftig, wenngleich er selten tödlich wirkt. Die rauschartigen Vergiftungserscheinungen des werden durch Ibotensäure und Muscimol verursacht und als „Pantherina-Syndrom“ bezeichnet. Bei manchen indigen Völkern wie etwa den Samen wurde/wird der Fliegenpilz in religiösen Zeremonien von Schamanen eingesetzt. Sein Name stammt aus früheren Zeiten, als gezuckerte Pilzstücke in Milch eingelegt und so als natürliche Fliegenfalle genutzt wurden. Die auffälligen Fruchtkörper des Pilzes erscheinen in Mitteleuropa von Juni bis zum Beginn des Winters. Ökologisch ist der Fliegenpilz ein wichtiger Mykorrhizapilz, der in Symbiose mit Bäumen lebt, indem er mit ihren Wurzeln Nährstoffe austauscht. Er ist häufig in Nadelwäldern zu finden und bevorzugt saure Böden. Diese entstehen zum Beispiel aus den Gesteinen Granit, Gneis, Quarzsand oder aus Torf. Im Gebirge gedeiht der Pilz bis zur Waldgrenze.