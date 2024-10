Steiermark: Valentina und Jakob beliebteste Namen

Nach dem „Hochzeits-Boom“ im Jahr 2022 traten im vergangenen Jahr weniger Paare vor den Traualtar. Mit 379 (-5,6%) weniger Eheschließungen als im Vorjahr lag die Zahl der Trauungen bei 6351, was dennoch ein hohes Niveau darstellt. Wie in den Jahren zuvor waren die Heiratsraten im städtischen Bereich, insbesondere im Großraum Graz, höher als im ländlichen. In Graz wurden 1.584 Eheschließungen (-0,6 %) und in Graz-Umgebung 864 (-7,1 %) verzeichnet, in Summe also fast 40% der steirischen Eheschließungen.