Elf Mitarbeiter mit Behinderung vor der Kündigung

Das Unternehmen soll laut „profil“ die Zustimmung für Kündigung beim Sozialministeriumservice beantragt haben – dies müsse bei Menschen mit Behinderung so sein, denn sie hätten einen erhöhten Schutz. Damit würde der Mitarbeiterabbau im ehemaligen MAN-Traditionswerk in der Industriestadt Steyr weitergehen. Von den seinerzeit 2000 Beschäftigten sollen nur noch 800 übrig sein. Wobei es weiterhin zu Kündigungen komme, aber unter der Meldeschwelle beim AMS, so das Nachrichtenmagazin.