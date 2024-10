Polizei-Großeinsatz: Protestcamp in NÖ geräumt

Mit Drohnen und einem Sonderkommando der Cobra rückte die Polizei Donnerstagfrüh an, um das Gebiet in der Fischa-Au in Liechtenwörth zu räumen. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen, die Protesteilnehmer wurden mehrfach aufgefordert, das besetzte Gebiet zu verlassen, hieß es von der Polizei.