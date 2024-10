Lijnders: „Jeder denkt, es ist das Ende, aber …“

Drei Spiele, 0 Punkte, 0:9 Tore. Der Jubel über den Einzug in die Fußball-Champions-League ist bei Salzburg endgültig der Ernüchterung gewichen. Das 0:2 gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch reihte sich nahtlos in die Enttäuschungen der vergangenen Wochen ein, einmal mehr waren die Bullen weit weg von dem, was sie zu Saisonbeginn versprochen hatten. Trainer Pep Lijnders setzte danach auf Durchhalteparolen. „Jeder denkt, dass das das Ende ist, aber es ist der Start. Let‘s go!“