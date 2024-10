Fans verließen Arena: „Natürlich verstehe ich das“

Riesengroßer Frust in Salzburg: Bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Dinamo Zagreb am Mittwochabend verließen einige Fans der Bullen bereits vor dem Schlusspfiff das Stadion. Abwehrmann Amar Dedic zeigt im Gespräch mit sportkrone.at-Redakteur Mario Drexler Verständnis für die Reaktion der Zuschauer.