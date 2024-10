Opposition rüstet sich für Arbeit im Landtag

Von dort aus dürfte die Harderin in Zukunft kräftig gegen die Regierungsparteien schießen. FPÖ-Chef Christof Bitschi hatte in den vergangenen Monaten immer wieder sein Fett abbekommen. Ähnliches dürfte nun Wallner & Co. blühen, denn schließlich hätten die Grünen schon bald keinen „beleidigten Regierungspartner mehr am Hals“.