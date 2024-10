Sexy Auftritt beim Goop-Weihnachtsdreh in New York

Gwyneth Paltrow (52) heizt die Vorweihnachtszeit ordentlich auf! Am Dienstag wurde die „Iron Man“-Schönheit bei den Dreharbeiten zu einem neuen Weihnachtswerbespot für ihre Marke Goop in New York gesichtet – und das in einem tief ausgeschnittenen grauen Kleid, das ihre zierliche Figur perfekt in Szene setzte.