„Macheten-Mann“ zu 14 Jahren Haft verurteilt

Es war versuchter Mord! Der 29-jährige Angeklagte ist am Schwurgericht Feldkirch zu 14 Jahre Haft verurteilt worden. Mit sechs zu zwei Stimmen sah es der Senat als erwiesen an, dass der mehrfach Vorbestrafte Ende November letzten Jahres versucht hatte, einen Taxifahrer in der benachbarten Schweiz zu töten. „Das Opfer hatte großes Glück, dass zufällig ein Linienbus entgegenkam. Der Angeklagte hätte den Taxifahrer sonst eiskalt abgeschlachtet“, so Staatsanwältin Julia Berchtold in ihrem Plädoyer.