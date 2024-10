„Mitten in Wien werden Mädchen verstümmelt”

In vielen Schulen, vor allem in städtischen Ballungsräumen, gibt es eine steigende Zahl von Kindern, die bei Schuleintritt kaum oder gar kein Deutsch sprechen. Aber auch die Gewalt nimmt stetig zu und der Islam spielt in den Klassenzimmern eine wesentliche Rolle. Zu Gast in „CLUB 3“ ist Mittelschuldirektor Christian Klar, der ehemalige Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer sowie „Krone“-Journalist Philipp Stewart. Durch die Sendung führt Moderatorin Tanja Pfaffeneder.