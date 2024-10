Gemeinden kämpfen mit verunreinigtem Trinkwasser

War vor drei Wochen noch für rund 25.000 Personen ein Abkochgebot aufgrund der Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgungsanlagen ausgegeben, hat sich die Lage in der Zwischenzeit deutlich verbessert: Nur noch bei sechs Wasserversorgungsanlagen in den Gemeinden St. Oswald bei Haslach, Roitham am Traunfall, Neustift, Sonnberg, Alberndorf und St. Leonhard bei Freistadt gibt es Einschränkungen zur Nutzung des Trinkwassers für rund 800 Personen.