Terror-Pläne: 14-Jährige am Dienstag vor Gericht

Wollte für IS in den Krieg ziehen

Dass das Interesse an der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) aber schon länger andauerte, ging aus den Chatverläufen hervor. Die Jugendliche nahm mit einem anderen Mädchen und einer bisher unbekannten Person Kontakt auf, um gemeinsam an Kampfhandlungen des IS teilzunehmen. Sie soll geplant haben, am Grazer Jakominiplatz mit einem Messer „Ungläubige“ zu töten.