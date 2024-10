Spionage-Krimi: Türken an Geheimdienst verraten?

Fotos sowie Film- und Tonbandaufnahmen waren am Montag am Innsbrucker Landesgericht rigoros untersagt. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen startete ein brisanter Spionageprozess. Drei in Tirol lebende Türken – zwei Männer und eine Frau – sollen den türkischen Geheimdienst Milli Istihbarat Teşkilatı – kurz MIT – mit Informationen über in Österreich „auffällige“ Landsleute versorgt haben.