Kommt jetzt das Ende der grünen One-Man-Show?

Für die Grünen ist es ein Dilemma der Proporzregelung in Oberösterreich: Obwohl sie einen Sitz in der Landesregierung haben, kommen sie im Landtag als Oppositionspartei mit ihren Themen nur sehr schwer durch. Dazu kommt, dass der Großteil der Grünen-Politiker öffentlich nur spärlich in Erscheinung tritt.