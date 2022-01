Rodung in Ohlsdorf: Grüne rufen in den Wald hinein

Die Grünen rufen in den (nicht mehr vorhandenen) Wald hinein und hoffen, dass die Wahrheit zurückschallt: Sie befragen in der nächsten Landtagssitzung den Raumordnungsreferenten Markus Achleitner (ÖVP), wieso er die Rodung einer großen Waldfläche in Ohlsdorf für ein Betriebsbaugebiet nicht verhindert hat.