Mit gestohlenem Kennzeichen Nummerntafel überklebt

Ein mit einem aufrechten nationalen Aufenthaltsverbot belegter und mehrfach vorbestrafter 41-jähriger tschechischer Staatsangehöriger und dessen 30-jährige Beifahrerin wurden am Samstag gegen 21.10 Uhr in Thalheim bei Wels zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zugeführt, als sie ohne Kennzeichentafel ihr Fahrzeug an einer Tankstelle betankten.



Diebsgut im Kofferraum

Über der vorderen tschechischen Kennzeichentafel wurde eine zwei Stunden zuvor in Wels entwendete Kennzeichentafel geklebt. Im Kofferraum des Pkw konnte diverses Diebesgut und Einbruchswerkzeug festgestellt werden. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurde weiteres Diebesgut, weiteres Einbruchswerkzeug, eine Softairwaffe und Suchtmittel in Form von Methamphetaminen gefunden.



In Justizanstalt eingeliefert

Auch die bereits durchgeführte Betankung des Fahrzeuges hatten sie nicht bezahlt, da beide kein Geld hatten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 41-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Die 30-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.