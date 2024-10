Granate nahe Kapelle entdeckt: Großeinsatz

Auf einen nicht alltäglichen Fund ist am Sonntagvormittag ein Wanderer am Fußweg zur Kapelle „Maria Trost“ in Lienz gestoßen. Der Mann schlug sofort Alarm und verständigte die Polizei. „Etwa 20 Meter unterhalb der Kapelle war das Kriegsrelikt zu finden“, schildern die Einsatzkräfte, die den Fundort daraufhin sofort großräumig abgesperrt hatten und den Entschärfungsdienst des Bundesministeriums anforderten.