Brisantes Grazer Derby: Polizei zieht Bilanz

Die meisten Vorfälle gab es bereits vor dem Spiel bzw. in den 90 Minuten im Stadion. Als die GAK-Fans auf ihrem Marsch vom ORF-Park am Areal eintrafen, kam es zu einzelnen Provokationen in Richtung der gegnerischen Anhänger. Die Polizei konnte die Lage schnell in den Griff bekommen, sagt Sprecher Heimo Kohlbacher.