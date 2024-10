Warum das Derby zusätzlich „Brandgefahr“ birgt

Denn die Besetzung von Harkam – der auch das letzte Duell der Rivalen im Cup gepfiffen hatte – birgt schon Konfliktpotenzial. Warum? Weil Harkam in seiner Jugend beim GAK kickte. Natürlich kann man argumentieren, dass das lange her ist, viele Schiedsrichter einst als Spieler für viele regionale Vereine aktiv waren. Aber es ist für Fans nach wie vor ein rotes Tuch – und es lässt den Spielraum offen, dass ein Schiedsrichter unterbewusst im Zweifelsfall in eine Richtung tendiert. Nicht umsonst muss man der Kommission vorab jene Vereine, bei denen man aktiv war, bekanntgeben. Ob sich die Kommission hier einen Gefallen tut?