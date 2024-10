So reagiert Sturms Ilzer auf Grazer Derby-Schiri

„Der GAK ist bisher unterm Wert geschlagen worden, die Leistungen waren besser, als es die Tabelle zeigt“, meint Sturms Christian Ilzer, „der GAK hat gefährliche Spieler, eine gute Mentalität in der Mannschaft. Und: Sie verteidigen gut!“ An dieser Stelle wurden viele Journalisten stutzig, schließlich hat der GAK mit 18 Gegentoren in neun Spielen die meisten in der Bundesliga kassiert. Ilzer: „Ich hab aber eine Statistik gesehen, in der der GAK am zweitwenigsten Torchancen aller Teams zulässt.“