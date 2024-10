Land präsentiert seine eigene Broschüre zum S-Link

Broschüre von Stadt und Land

So werden etwa künftige Zeitersparnisse von Salzburgern bei Wegen von A nach B im Zentralraum aufgelistet. In einer Stammtisch-Ecke widmet sich das Heftchen auch Vorbehalten der Bevölkerung gegenüber dem geplanten Lokalbahn-Projekt. Die Broschüre wird kommende Woche an 200.000 Haushalte versandt.