Jerusalem: Rektor des Pilgerhospizes freigestellt

20 Jahre lang in leitender Position

Der burgenländische Priester Markus Bugnyar (49) leitet seit 1. Mai 2004 das „Österreichische Pilger-Hospiz zur Heiligen Familie in Jerusalem“. Das Pilgergästehaus mit 124 Betten, Kapelle und dem hauseigenen „Café Triest“ liegt direkt an der Via Dolorosa. 1854 gegründet, ist es das älteste nationale Pilgerhaus im Heiligen Land.