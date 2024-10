Demenz-Tageszentrum in Graz ist nun doch gerettet

Am Freitag konnten der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) und Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) eine Lösung präsentieren: Die Elisabethinen übernehmen mit 1. Dezember das Zentrum – sie betreiben ja in unmittelbarer Nähe ihr Ordensspital. „Wir haben uns im Sommer entschlossen, in Gespräche über eine nahtlose Fortführung dieses so wichtigen Angebots zu treten“, berichtet Geschäftsführer Christian Lagger. „In Kombination mit dem altersmedizinischen Schwerpunkt unseres gemeinnützigen Akutkrankenhauses kann somit ein Ensemble für eine vielfältige Begleitung und Betreuung von Betroffenen und ihren Angehörigen entstehen.“