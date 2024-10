Mick oder Bottas? „Ich sollte im Auto sitzen“

Für den Sohn von Legende Michael Schumacher ist es wohl die letzte Chance, in der Formel 1 wieder Fuß zu fassen und zu zeigen, was in ihm steckt. Mick Schumacher bestritt in den Jahren 2021 und 2022 mit mäßigem Erfolg 43 Rennen für Haas und war danach unter anderem als Testfahrer für Mercedes in der Königsklasse aktiv. Sein großer Traum ist es freilich, in die Königsklasse zurückzukehren und dort für Furore zu sorgen. Bei Sauber ist nächstes Jahr neben Niko Hülkenberg noch ein Platz frei. Valtteri Bottas, der das Cockpit derzeit besetzt, denkt noch nicht ans Aufhören.