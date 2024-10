Jungstar Schwärzler erhält dritte Wien-Wildcard

Ziel: Erster Sieg in der Stadthalle!

„Ich bin Herwig extrem dankbar, dass er mir das Vertrauen schenkt und diese Wildcard gegeben hat“, freute sich Schwärzler, der dieses Jahr in Skopje sein erstes ATP-Challengerturnier gewonnen hat. Seine Vorgabe ist klar. „Ich will nicht nur mitspielen, sondern ich will mein erstes Match in der Stadthalle auch gewinnen“, gibt er sich kämpferisch.