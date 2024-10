Bald starten die „Gruseltage“ am PodoBeach

Zum ersten Mal gab es die „Gruseltage“ im Vorjahr. Weil sie so gut angekommen sind, wirds heuer gleich noch eine Spur gespenstischer. „Vom 25. Oktober bis zum 3. November verwandelt sich die Familien-Erlebniswelt PODOplay in Podersdorf erneut in eine einzigartige Halloween-Landschaft, wie es sie in Österreich kein zweites Mal gibt“, verspricht Rene Lentsch, Geschäftsführer der Podersdorf Tourismus und FreizeitbetriebsgesmbH.