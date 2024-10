Erotische Kunst, modische Stars und eine Tragödie

Die „Victoria‘s Secret“-Engel feierten ein Comeback am Laufsteg – ein Neuanfang für die skandalträchtige Marke? Modisch war es auch in Wien: Topstars wie Sylvie Meis waren in der Hofburg zu Gast. Leider erreichte uns auch eine schockierende Nachricht: Popstar Liam Payne ist mit nur 31 Jahren verstorben.