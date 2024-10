Betrunkener Lenker war eigentlich ein Fahranfänger

Beide Lenker wurden kontrolliert

Die Polizisten entschieden sich deshalb, beide Fahrzeuge zu kontrollieren. Gemeinsam seien alle drei an der nächsten Abfahrt abgefahren. Bei beiden Lenkern sei alles in Ordnung gewesen. Der Fahranfänger gab an, dass er wegen seiner vermutlich ersten Polizeikontrolle nervös gewesen sei.