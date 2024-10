Ignoriert Polizei einen betrunkenen Autofahrer?

Polizei weist Vorwürfe zurück

Auf „Krone“-Nachfrage erklärt die Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich, die Situation sei missverstanden worden. In der Stellungnahme heißt es: „Unsere Beamten werden dem Fahrer des weißen Mazda ein Signal gegeben haben, um ihn anzuhalten. Als Reaktion fuhr der Lenker auf den Pannenstreifen. Dort werden die Polizisten dem Fahrer kommuniziert haben, dass er ihnen folgen soll. An der nächsten Ausfahrt sind sie dann abgefahren“, so die Polizeidirektion OÖ.