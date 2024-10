Ein Einzelkämpfer blickt in Richtung EU-Beitritt

Auch für die Wirtschaftskammer selbst brachte die Mission neue Einblicke. „Es ist schon spannend, was sich hier tut. Ich bin selbst geschäftlich am Balkan gut vertreten, nur in Albanien noch überhaupt nicht“, erklärt WK-Präsident Jürgen Mandl. „Für einen EU-Beitritt muss zwar noch einiges getan werden, aber es ist enorm wichtig, dass der gesamte Balkan mit Europa verbunden ist – wirtschaftlich und politisch.“