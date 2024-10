„Lugners? Da war doch eigentlich so viel Liebe“

Bei Lugners war viel Liebe

Die Sache mit Mausi ist längst passé. „Wir haben nach wie vor freundschaftlichen Kontakt“, erzählt uns der Mann, der eigentlich alles im Leben erreicht hat, außer vielleicht noch die Reise zum eigenen Ich, die er absolvieren will, „Wir haben wie in zwei Welten gelebt. Aber natürlich habe ich mitbekommen, was da jetzt alles nach dem Tod von Richard Lugner passiert. Mir tut es so leid für die ganze Familie, denn da war so viel Liebe, die ich bei ihnen immer stark gespürt habe.“