Han Kang verkauft eine Million Bücher in Südkorea!

Seit der Verkündung der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin am vergangenen Donnerstag verkauften die südkoreanischen Buchketten und Onlinehändler Kyobo, Aladin und Yes24 nach eigenen Angaben 1,06 Millionen Bücher und E-Books der 53-jährigen Autorin. „Die Bücher von Han Kang verkaufen sich so gut wie nie zuvor. So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagte ein Sprecher der Buchhandlungskette Kyobo.