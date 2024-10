Witwe Simone Lugner will Nachnamen nicht ablegen

Das Paar hatte neben einer Hochzeitsreise nach Griechenland noch große Pläne für eine Art zweite Hochzeit im Stephansdom. Am Tag nach Lugners 92. Geburtstag, am 11. Oktober, sollten sie in der berühmten Kirche gesegnet werden. Stattdessen trauerte die Witwe an dem Tag im Brautkleid an seinem Grab.