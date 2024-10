Müllhalde in Bruck an der Mur ging in Flammen auf

Es war etwa 18.30 Uhr am Dienstagabend, als bei den örtlichen Feuerwehren der Großalarm einging. In der Müllhalde des UWS-Altstoffsammelzentrums in Einöd bei Bruck an der Mur war ein Feuer ausgebrochen. Sofort eilten acht Feuerwehren (Stadt Bruck an der Mur, Oberaich, Picheldorf, Pernegg, Mixnitz, Pöllau, Turnau sowie die Berufsfeuerwehr der Voestalpine) mit 98 Mann zum Einsatzort.