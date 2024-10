Zeichnung von Tochter bringt Russen in Folterzelle

Da die damals 13 Jahre alte Tochter Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine übte, geriet ihr Vater Alexej Moskaljow ins Visier der Behörden – die kurzen Prozess machten. Nach seiner Ankunft im Straflager sei er in eine Zelle gesteckt worden, berichtete Moskaljow in einem von der Menschenrechtsorganisation OWD-Info ausgestrahlten Video über seine fürchterlichen Haftbedingungen.