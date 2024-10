Halloween-Party für die Fellnasen im Hundeladen

Gleich zwei Halloween-Events für Hunde finden an diesem Wochenende statt: Am Samstag verwandelt sich der Hundeladen Shiva Chihuahua (22., Groß-Enzersdorfer Straße 52A) von 10 bis 18 Uhr in ein Gruselparadies für Vierbeiner. Kostüme und eine gespenstisch-schmackhafte Hundetorte warten auf jeden vierbeinigen Gast.