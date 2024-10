Imker mussten blechen und fahren den Stachel aus

Drittstaat Bosnien

„Ich habe zu lange zugeschaut. Die haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren.“ Freilich habe er die 236.962 Euro der 16 Geschädigten in 118 Transaktionen weiterüberwiesen. Aber: „Bosnien gilt als Drittstaat. Es gibt hier ein Wochenlimit von 3500 Euro. Und Überweisungszweck kann man auch keinen angeben.“ Der 56-Jährige habe sogar versucht, in Bosnien Anzeige zu erstatten. „Es wurde Holz gestohlen. Auf einmal war nichts mehr da, obwohl ja von den Kunden schon bezahlt worden war. Ich bin vier Stunden bei der Polizei gesessen. Sie ließen mich warten, also bin ich heimgegangen.“