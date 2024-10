Ist der Mensch bald überflüssig?

Mühsame Tätigkeiten fallen weg

Auch in der Werbebranche birgt KI großes Potenzial. Für David Stephan, Gründer der Agentur David+Martin, die 2020 zur „Agentur des Jahres“ in Deutschland gekürt wurde, liegt die Herausforderung darin, den Mehrwert der Technologie richtig zu nutzen: „Wir Menschen müssen lernen, was uns wirklich etwas nützt. Die KI kann uns in vielen Lebensbereichen dabei unterstützen, effizienter zu werden. Wer möchte heute etwa im Straßenverkehr auf Navigationsgeräte und Stauumfahrungen verzichten? In der Werbebranche geht es uns genauso. Wer einmal mühsame Tätigkeiten an die KI ausgelagert hat, will nicht mehr zurück“. Stephan führt hier verschiedene Beispiele an, wie etwa bei der Recherche, die mit ChatGPT deutlich besser gehe als mit Google oder bei einfachen Text-, Bild- und schon auch Videoproduktionen.