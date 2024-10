ORF-Show: Bärenschützklamm tritt nicht an

Die Bärenschützklamm war in einem Vorentscheid zum steirischen Bewerber um den Titel „schönster Platz Österreichs“ gewählt worden. Nun ziehen ORF und Alpenverein die Kandidatur aber zurück: Man habe einen Brief von Hinterbliebenen des Unglücks mit drei Todesopfern erhalten, in dem man aus Pietätsgründen um einen Verzicht auf die Teilnahme an der Show am Nationalfeiertag geben habe. Dem kommen die Organisatoren nach und schicken nun die zweitplatzierten Giglachseen ins Rennen.