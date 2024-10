Suchaktion nach 25-Jährigem endet erfolgreich

Suchaktion endete erfolgreich

Am Dienstag wurde die Suche nach dem Abgängigen fortgesetzt. Nach gut drei Stunden dann Aufatmen! Der junge Mann konnte im Bereich der „Pichlbauer“-Hütte, Kaning-Schwarzwald im Gemeindegebiet Radenthein, unversehrt gefunden und seinen Angehörigen übergeben werden. „Die Nacht verbrachte der junge Mann in der Hütte, in die er durch eine kleine Öffnung in der Außenwand gelangte“, schildern die Einsatzkräfte.