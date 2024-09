Rampensau Jazz Gitti: Mit Bauch, Herz und Gespür

Kein Platz für Vorverurteilungen

„Ich bin am Mexikoplatz aufgewachsen und war zehn Jahre lang in Israel – if you can make it there, you can make it everywhere“, betont sie lachend. Einen Generationskonflikt kann sie sich im doch sehr jung besetzten „Forsthaus Rampensau“ nicht vorstellen. „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch von dort zurück. Ich bin kein negativer Mensch und vorverurteile nicht. Erst wenn mir etwas nicht passt, rege ich mich auf – nicht aber schon im Vorfeld.“ Ihre Teilnahme am „Forsthaus“ schlug nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in ihrem engeren Umkreis hohe Wellen. „Mir schreiben irrsinnig viele Leute, die sich auf die Sendung freuen. Das ist doch schön!“ Mit den Unkenrufern, die ob ihrer Entscheidung Unverständnis zeigen, will sie sich nicht lange abgeben. „Ich habe mir selbst nie überlegt, ob ich das notwendig habe, oder nicht. Ich hatte einfach Lust darauf und sagte zu – das ist die ganze Geschichte.“