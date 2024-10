Fußball-Liveticker lief nebenbei im Kreißsaal mit

Viel Potenzial hat auch die Spielgemeinschaft, die am Wochenende zu Gast war. Mit Christoph Fuchsbauer schwingt nun ein bekannter Name erfolgreich das Zepter: Beide Partien seitdem er übernommen hatte, wurden gewonnen. „Wir haben das System geändert, sind defensiv stabiler. Das Lob gebührt den Spielern, sie haben sich selbst aus dem Dreck gezogen“, so der Coach.