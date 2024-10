Mangel als Chance: Flughafen Wien geht neue Wege

In der Gesprächsrunde dabei ist auch Christoph Schmidt, kaufmännischer Geschäftsführer am Flughafen Wien. Schon vor vier Jahren ist der Airport eine Partnerschaft mit dem internationalen „Open Innovation Netzwerk Plug-and-Play“ eingegangen und hat seine gesamte Innovationsarbeit auf neue Beine gestellt. Der Flughafen gilt als Vorreiter in Europa.