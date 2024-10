Ex-Neonazi: „Ich schieße euch allen in den Kopf!“

Zum Vorfall: Es ist der 26. Mai, gegen vier Uhr in der Früh, als der Angeklagte vor einem Lokal in Bludenz ein wenig frische Luft schnappt. Kurz darauf eilt sein Kollege aus dem Gasthaus und drückt dem Lkw-Fahrer eine bewusstlose junge Frau in die Hand. „Er sagte, dass zwei Jugendliche der Frau Drogen gegeben hätten. Da riefen wir die Polizei. Das war der Auslöser für meine Beschimpfungen“, schildert der Beschuldigte seine Sicht der Dinge.