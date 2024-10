Giftige Riesenspinne: Alarm in Supermarkt

Fast so groß wie ein Blatt A4

Das Auftreten von Riesenkrabbenspinnen in Bananenkartons kommt relativ selten vor, ist aber nicht völlig ungewöhnlich, insbesondere in Ländern, in denen Bananen und andere tropische Früchte importiert werden. Sie sind weltweit verbreitet, erreichen aber vor allem in den Subtropen und Tropen erhebliche Größen – die Rede ist hierbei von einer Körperlänge von 10 bis 15 Zentimeter und eine Spannweite der Beine von bis zu 30 Zentimetern.