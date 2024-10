Gregoritsch: Sonderlob für Sabitzer nach 5:1-Gala

Der erste Heimsieg seit 1979 über Norwegen – damals ein 4:0 - hatte viele Matchwinner zu bieten. Einer von ihnen hieß gestern Philipp Lienhart, der wie am Donnerstag beim 4:0 über Kasachstan per Kopf nach einem Corner von Romano Schmid traf: „Standards sind wichtig, damit kann man wie heute Spiele entscheiden“, lachte der Innenverteidiger. „Wir waren wie schon gegen Kasachstan sehr präsent in den Zweikämpfen, mit sehr viel Energie auf dem Platz, brachten 100 Prozent auf den Rasen. Es hat einmal mehr gezeigt: Wenn wir so auftreten, dann können wir jeden Gegner schlagen.“