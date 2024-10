Land will Kauf von Kurzentrum und Ambulanz

Abseits des Landesparteitages der SPÖ arbeitete Hans Peter Doskozil schon an der Umsetzung der nächsten Pläne. Er kündigte an, dass das Land Burgenland das Gesundheitszentrum in Bad Sauerbrunn mit 300 Kurbetten und die Ambulanz in Eisenstadt vom französischen Konzern PAI nach dem Vamed-Deal kaufen wolle. Gespräche sind bereits im Gang.