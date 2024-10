Kripo klärte Keilerei – Täter nur 13-16 Jahre alt

Was ist passiert? Am Abend des 19. Mai gingen ein 29-jähriger Salzburger und ein 30-jähriger Freund von einer Veranstaltung in Salzburg-Lehen zu ihren Fahrrädern. Nach einem kurzen, verbalen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher, ging einer der Unbekannten auf den 29-Jährigen los. Die restlichen, vorerst unbekannten Mittäter, schlugen daraufhin auf den am Boden liegenden Mann ein.