Ein Bergdorf, in dem die Hochzeitsglocken läuten

Der 966 Meter hohe Danielsberg im Mölltal birgt viele Geheimnisse und gilt seit jeher als heiliger Berg. Menschliche Spuren führen sogar bis in die Jungsteinzeit zurück. So hatte die markante Erhebung schon zu Urzeiten eine Wasserquelle, die unter Druck im Inneren des Berges aufsteigt und im Bereich des Gipfels heraussprudelt. In der Römerzeit befand sich dort ein Herkules-Tempel, der an einen keltischen Vorgängerbau anknüpfte und um 175 n. Chr. renoviert wurde – eine römische Inschrift befindet sich an der Südseite der Kirche.