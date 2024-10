Asyllager: „Ungarn ist ein Vorbild für Österreich“

Orbán-Rede in Straßburg

In diesem Zusammenhang verweist die FPÖ Burgenland auf Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, der als Vorsitzender des Rates der EU bei einer Pressekonferenz in Straßburg eine deutliche Botschaft ausgesandt habe. Demnach soll es weder in Vitnyéd noch anderswo in Ungarn ein Flüchtlingslager geben.